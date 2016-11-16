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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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До Маріуполя переїхав Донецький національний медичний університет

До Маріуполя переїхав Донецький національний медичний університет

Київ • УНН

 • 61694 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні у Маріуполі, за адресою бульвар Шевченка 80, урочисто відкрили будівлю Донецького Національного медичного університету, передає кореспондент УНН.

Коли Донецьк захопили НЗФ "ДНР", ректорат і професура медичного університету виїхали з окупованих території. Протягом тривалого часу університету не могли знайти будівлю. Згодом було прийнято рішення розташуватися в Маріуполі. Донецькому університету виділили стару будівлю, яку пізніше було відремонтовано.

Сьогодні на урочистому відкритті були присутні голова Донецької ОДА Павло Жебрівський і мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Я вважаю, це дуже добре, що такий університет з'явився в Маріуполі. Коли ми звільнимо Донецьк, філія Донецького Національного медичного університету залишиться тут і продовжить готувати якісних фахівців в області медицини", - повідомив голова ОДА Донецької області П.Жебрівський.

Після урочистого відкриття П.Жебрівський і В.Бойченко заклали капсулу часу з побажанням майбутнім студентам вищого навчального закладу.

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