Во Львов на лечение привезли пятнадцать бойцов АТО
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 мая. УНН. Сегодня во Львовский военный госпиталь на лечение привезли 15 бойцов АТО. Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, передает УНН.
“Военных привезли из Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова. Пятеро из них лежачие. Все они будут находиться на лечении в госпитале”, — рассказал Александр Поронюк.
Напомним, 1 мая поздно вечером военным вертолетом в Днепр эвакуированы четверо военных.
Так, двух больных доставили в военный госпиталь, одного осколочным касательным ранением головы — в больницу Мечникова, одного бойца с ожогами 25% — в ожоговое отделение.