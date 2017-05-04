Во Львов на лечение привезли пятнадцать бойцов АТО

“Военных привезли из Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова. Пятеро из них лежачие. Все они будут находиться на лечении в госпитале”, — рассказал Александр Поронюк.

Напомним, 1 мая поздно вечером военным вертолетом в Днепр эвакуированы четверо военных.

Так, двух больных доставили в военный госпиталь, одного осколочным касательным ранением головы — в больницу Мечникова, одного бойца с ожогами 25% — в ожоговое отделение.