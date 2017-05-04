До Львова на лікування привезли п'ятнадцять бійців АТО
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні до Львівського військового госпіталю на лікування привезли 15 бійців АТО. Про це повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк, передає УНН.
"Військових привезли із Дніпропетровської Обласної клінічної лікарні імені Мечникова. П'ятеро з них лежачі. Всі вони перебуватимуть на лікуванні в госпіталі", - розповів Олександр Поронюк.
Нагадаємо, 1 травня пізно ввечері військовим вертольотом у Дніпро евакуйовані четверо військових.
Так, двох хворих доправили до військового шпиталю, одного осколковим дотичним пораненням голови — до лікарні ім.Мечникова, одного бійця з опіками 25% — в опікове відділення.