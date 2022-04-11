В больницу Донецка с начала войны оккупанты привезли более 1 200 погибших - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. С началом боевых действий в Алчевске среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу Донецка с начала широкомасштабной войны оккупанты привезли более 1 200 погибших. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"В Алчевске, с началом боевых действий, среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу в городе Донецк с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что среди личного состава оккупационных подразделений на временно оккупированной территории автономной республики Крым распространяется информация, что Вооруженные Силы Украины планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью развития успеха и запада на Крымский полуостров.
Дополнение
11 апреля, утром сообщалось, что потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине составилил же около 19,5 тыс. человек, 725 танков, 154 самолетов и сотен единиц другой военной техники.