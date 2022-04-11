В больницу Донецка с начала войны оккупанты привезли более 1 200 погибших - Генштаб

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"В Алчевске, с началом боевых действий, среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу в городе Донецк с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что среди личного состава оккупационных подразделений на временно оккупированной территории автономной республики Крым распространяется информация, что Вооруженные Силы Украины планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью развития успеха и запада на Крымский полуостров.

Дополнение

11 апреля, утром сообщалось, что потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине составилил же около 19,5 тыс. человек, 725 танков, 154 самолетов и сотен единиц другой военной техники.