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До лікарні Донецька з початку війни окупанти привезли понад 1 200 загиблих – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. З початком бойових дій в Алчевську серед мобілізованих місцевих жителів безповоротні втрати складають понад 300 осіб. До лікарні в Донецьк з початку широкомасштабної війни окупанти привезли понад 1 200 загиблих. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

До лікарні Донецька з початку війни окупанти привезли понад 1 200 загиблих – Генштаб

Цитата

"В Алчевську, з початком бойових дій, серед мобілізованих місцевих жителів безповоротні втрати складають понад 300 осіб. До лікарні в місті Донецьк з початку широкомасштабної війни привезли понад 1200 загиблих", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що серед особового складу окупаційних підрозділів на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим поширюється інформація, що Збройні Сили України планують контрнаступ у Херсонській області з можливістю розвитку успіху та заходу на Кримський півострів.

Доповнення

11 квітня, вранці повідомлялося, що втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 19,5 тис. осіб, 725 танків, 154 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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