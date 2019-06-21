В КСУ поступило представление нардепов относительно языкового закона
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Конституционный Суд Украины поступило представление народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.
Сообщается, что в КСУ поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” от 25 апреля 2019 года № 2704-VIII.
С текстом конституционного представления можно ознакомиться на официальном сайте Конституционного Суда Украины в рубрике “На рассмотрении суда”.
Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.
Как сообщал УНН, в Кабмине считают неприемлемым возможной отмене закона об украинском языке.
Председатель ВР Парубий заявил, что украинский народ не позволит отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию.