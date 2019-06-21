До КСУ надійшло подання нардепів щодо мовного закону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. До Конституційного Суду України надійшло подання народних депутатів щодо відповідності Конституції України закону про забезпечення функціонування української мови як державної, передає УНН з посиланням на прес-службу КСУ.
Повідомляється, що до КСУ надійшло конституційне подання 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII.
З текстом конституційного подання можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України у рубриці “На розгляді суду”.
Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної.
Як повідомляв УНН, у Кабміні вважають неприйнятним можливе скасування закону про українську мову.
Голова ВР Парубій заявив, що український народ не дозволить відмінити ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію.