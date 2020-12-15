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В Косово отправили украинских миротворцев с опытом в ООС

Киев • УНН

 • 14495 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Косово вылетела очередная ротация украинских миротворцев, каждый из вновь прибывших миротворцев имеет опыт службы в АТО/ООС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В Косово отправили украинских миротворцев с опытом в ООС

"Сегодня, с военного аэродрома аэропорта Борисполь в международный аэропорт Приштина вылетела очередная ротация украинских миротворцев. Украинский контингент продолжит работу своих предшественников. Каждый из вновь прибывших миротворцев имеет опыт службы в АТО/ООС, хорошее владение иностранным языком, прекрасную физическую подготовку и профессиональные знания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ротация в Косово для военнослужащих продлится шесть месяцев.

"Перед отправкой в Косово, всем военнослужащим были сделаны необходимые прививки, а также проведена специальная изоляция и сдача тестов на коронавирус. Кроме этого, каждого военнослужащего обеспечили средствами индивидуальной защиты на время ротации", - добавили в оборонном ведомстве.

Добавим, по данным постпредства Украины при ООН, начиная с июля 1992 года, Украина выступает активным контрибутором военного и полицейского персонала в операциях ООН по поддержанию мира (ОПМ ООН).

Голубые каски представляют Украину в 6-ти ОПМ ООН: Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго, Миссии ООН в Южном Судане, Силах ООН по поддержанию мира на Кипре, Миссии ООН по делам временной администрации в Косово, Временных силах ООН по обеспечению безопасности в Абьей и многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали. Украинский национальный контингент в составе Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго является крупнейшим по численности и включает 18 отдельный вертолетный отряд ВС Украины.

Напомним, Украина планирует присоединиться к операции НАТО в Средиземном море и отправить военных в Ирак.

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