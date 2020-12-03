Україна планує приєднатися до операції НАТО у Середземному морі та відправити військових в Ірак

За його словами, розвиваючи практичну співпрацю в межах Програми розширених можливостей НАТО (EOP), Україна прагне збільшити свій внесок у діяльність НАТО та досягти максимального рівня взаємосумісності.

"Приєднавшись до Програми розширених можливостей НАТО, прагнемо розширити горизонти нашого партнерства з НАТО, усвідомлюючи, що це "вулиця з двостороннім рухомˮ: маємо кращі можливості, але водночас і зобов’язання для досягнення спільних цілей", — зазначив Таран.

За його словами, Україна є першою країною серед партнерів НАТО, що приєдналися до Сил реагування НАТО (NRF). З 2010 року підрозділи ЗСУ чергують у Силах реагування НАТО. Україна вже задекларувала оперативно-тактичну групу спеціального призначення та один транспортний літак Іл-76 до NRF-2021.

Міністр оборони додав, що, навіть в умовах російської агресії, Україна є і залишатиметься надійним партнером Альянсу, який бере участь в операціях під проводом НАТО в Косово та Афганістані.

"Наступного року Військово-Морські Сили ЗС України планують приєднатися до операції “Морський охоронецьˮ у Середземному морі двома патрульними катерами типу “Islandˮ, отриманими від США в рамках безпекового пакету допомоги, а в 2023 році долучити до участі в операції флагман ВМС ЗС України фрегат "Гетьман Сагайдачний“. Спільно з Міністерством закордонних справ України оборонне відомство вживає заходів для направлення у 2021 році двох представників ЗС України до Тренувальної місії НАТО у Республіці Ірак”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, низка міністрів країн-членів НАТО у своїх виступах під час засідання Північноатлантичної ради заявили, що принципово підтримують надання Україні членства в Альянсі.

Як повідомляв УНН, Україна очікує побачити у новій стратегії НАТО на 10 років перспективу отримання Плану дій щодо членства в організації.