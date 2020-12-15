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До Косово відправили українських миротворців з досвідом в ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. До Косово вилетіла чергова ротація українських миротворців, кожен з новоприбулих миротворців має досвід служби в АТО/ООС. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.

До Косово відправили українських миротворців з досвідом в ООС

"Сьогодні, з військового аеродрому аеропорту Бориспіль до міжнародного аеропорту Приштина вилетіла чергова ротація українських миротворців. Український контингент продовжить роботу своїх попередників. Кожен з новоприбулих миротворців має досвід служби в АТО/ООС, гарне володіння іноземною мовою, чудову фізичну підготовку та фахові знання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ротація в Косово у військовослужбовців триватиме шість місяців.

"Перед відправленням до Косово, усім військовослужбовцям були зроблені необхідні щеплення, а також проведена спеціальна ізоляція та здача тестів на коронавірус. Окрім цього, кожного військовослужбовця забезпечено засобами індивідуального захисту на час ротації", - додали в оборонному відомстві.

Додамо, за даними постпредства України при ООН, починаючи з липня 1992 року, Україна виступає активним контрибутором військового та поліцейського персоналу до операцій ООН з підтримання миру (ОПМ ООН).

Блакитні шоломи представляють Україну у 6-ти ОПМ ООН: Місії ООН із стабілізації в ДР Конго, Місії ООН у Південному Судані, Силах ООН з підтримання миру на Кіпрі, Місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косово, Тимчасових силах ООН із забезпечення безпеки в Аб’єй та Багатопрофільній інтегрованій місії ООН зі стабілізації у Малі. Український національний контингент у складі Місії ООН із стабілізації в ДР Конго є найбільшим за чисельністю та включає 18 окремий вертолітний загін ЗС України.

Нагадаємо, Україна планує приєднатися до операції НАТО у Середземному морі та відправити військових в Ірак.

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