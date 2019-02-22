В Киев прилетел голливудский самолет-акула
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Самолет-акула, который был задействован в съемках приключенческого боевика "Неудержимые", где снялась плеяда звезд Голливуда, прилетел в аэропорт Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Речь идет о самолете АН-26 "в яркой ливрее и с довольно необычной судьбой". "Мы узнали, что самолет... не перекрасят, а в Киеве борт проходит плановый ремонт", - добавили в аэропорту.
"Ливрея самолета с акульей пастью и черепами была создана специально для голливудского боевика "Неудержимые-3" (The Expendables-3). Актерский состав ленты поражает, в ролях крутых наемников снялись самые крутые актеры Голливуда - Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Арнольд Шварценеггер, Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс, Мел Гибсон, Дольф Лундгрен", - рассказали в аэропорту.
Самолет-акулу АН-26 приобрела именно для грузовых перевозок украинская транспортная компания.
Согласно данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, Ан-26 с бортовым номером UR-CSK был зарегистрирован Госавиаслужбой на компанию "Элерон" 19 декабря 2018 года. Регистрация на момент съемок фильма - LZ-ABR, серийный номер 13905.
Собирали этот самолет в Киеве на заводе "Авиант", свой первый полет он совершил 28 декабря 1984 года.
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