До Києва прилетів голлівудський літак-акула
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Літак-акула, який був задіяний у зйомках пригодницького бойовика "Нестримні", де знялася плеяда зірок Голлівуду, прилетів в аеропорт Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу летовища.
Йдеться про літак АН-26 "у яскравій лівреї та досить незвичною долею". "Ми дізналися, що літак... не перефарбують, а в Києві борт проходить плановий ремонт", - додали в аеропорту.
"Ліврея літака з акулячою пащею і черепами була створена спеціально для голлівудського бойовика "Нестримні-3" (The Expendables-3). Акторський склад стрічки вражає, в ролях найкрутіших найманців знялися найкрутіші актори Голлівуду - Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Арнольд Шварценеггер, Антоніо Бандерас, Уеслі Снайпс, Мел Гібсон, Дольф Лундгрен", - розповіли в аеропорту.
Літак-акулу АН-26 придбала саме для вантажних перевезень українська транспортна компанія.
Згідно з даними Державного реєстру цивільних повітряних суден України, Ан-26 з бортовим номером UR-CSK був зареєстрований Державіаслужбою на компанію "Елерон" 19 грудня 2018 року. Реєстрація на момент зйомок фільму - LZ-ABR, серійний номер 13905.
Збирали цей літак в Києві на заводі "Авіант", свій перший політ він здійснив 28 грудня 1984 року.
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