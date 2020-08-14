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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71128 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98024 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123331 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105400 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125234 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100707 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101608 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103772 просмотра

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До конца года в столице будет в общем 3600 контейнеров для раздельного сбора мусора - Кличко

До конца года в столице будет в общем 3600 контейнеров для раздельного сбора мусора - Кличко

Киев  •  УНН

 • 17541 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. До конца года в Киеве будет в общем 3600 контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Мы постепенно устанавливаем контейнеры для сортировки мусора. Во многих районах города они уже есть. Синие - для бумаги, желтые - для пластика, зеленые - для стекла. С начала этого года во дворах Киева установили 500 новых контейнеров-"колокольчиков" для раздельного сбора отходов. А к концу года таких контейнеров в столице будет в общем 3600", - сообщил Кличко.

Он также обратился к жителям города с просьбой не забывать сортировать мусор, потому что очень часто люди выбрасывают все отходы в одном пакете, и призвал сообщать о случаях порчи контейнеров вандалами.

Напомним, что Кличко подписал Меморандум с французской компанией о сотрудничестве в области переработки отходов.

Украинские Национальные Новости

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