До кінця року в столиці буде загалом 3600 контейнерів для роздільного збору сміття - Кличко

"Ми поступово встановлюємо контейнери для сортування сміття. У багатьох районах міста вони вже є. Сині – для паперу, жовті – для пластику, зелені – для скла. Із початку цього року в дворах Києва встановили 500 нових контейнерів-"дзвіночків" для роздільного збору відходів. А до кінця року таких контейнерів в столиці буде загалом 3 600", – повідомив Кличко.

Він також звернувся до мешканців міста з проханням не забувати сортувати сміття, бо дуже часто люди викидають всі відходи в одному пакеті, та закликав повідомляти про випадки псування контейнерів вандалами.

Нагадаємо, що Кличко підписав Меморандум з французькою компанією про співпрацю в галузі перероблення відходів.



