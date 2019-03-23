В ГПУ поступили дополнительные ходатайства о проведении следственных экспериментов на Институтской
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Управление специальных расследований Генпрокуратуры поступили дополнительные ходатайства от потерпевших на проведение следственных экспериментов на улице Институтской. Об этом журналисту УНН сообщил руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.
"Есть дополнительные ходатайства от потерпевших о проведении следственных экспериментов, поэтому они еще продолжаются", - отметил Горбатюк.
По его словам, сроки завершения следственных действий на улице Институтской пока неизвестны.
"Если брать в комплексе, все полностью (следственные действия - ред.), то еще долго. Мы спланировали работы таким образом, чтобы раньше завершить так называемую нижнюю часть, и, в принципе, мы подходим где-то к концу", - отметил Горбатюк.
Кроме того, он напомнил, что ГПУ обратилась к представителям музея и застройщика, чтобы те не начинали работы без согласования.
"Они согласились и ожидают от нас разрешения, пока не делают", - добавил Горбатюк.
Напомним, в января 2019 года на аллее Героев Небесной Сотни начались подготовительные работы по сооружению Мемориала.
Как сообщал УНН, в феврале 2019 их прекратили в связи с проведением там Генеральной прокуратурой следственных экспериментов.
Отметим, в ГПУ планировали завершить следственные эксперименты на Институтской до конца марта.