В ГПУ поступили дополнительные ходатайства о проведении следственных экспериментов на Институтской

"Есть дополнительные ходатайства от потерпевших о проведении следственных экспериментов, поэтому они еще продолжаются", - отметил Горбатюк.

По его словам, сроки завершения следственных действий на улице Институтской пока неизвестны.

"Если брать в комплексе, все полностью (следственные действия - ред.), то еще долго. Мы спланировали работы таким образом, чтобы раньше завершить так называемую нижнюю часть, и, в принципе, мы подходим где-то к концу", - отметил Горбатюк.

Кроме того, он напомнил, что ГПУ обратилась к представителям музея и застройщика, чтобы те не начинали работы без согласования.

"Они согласились и ожидают от нас разрешения, пока не делают", - добавил Горбатюк.

Напомним, в января 2019 года на аллее Героев Небесной Сотни начались подготовительные работы по сооружению Мемориала.

Как сообщал УНН, в феврале 2019 их прекратили в связи с проведением там Генеральной прокуратурой следственных экспериментов.

Отметим, в ГПУ планировали завершить следственные эксперименты на Институтской до конца марта.