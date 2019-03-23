До ГПУ надійшли додаткові клопотання про проведення слідчих експериментів на Інститутській

"Є додаткові клопотання від потерпілих про проведення слідчих експериментів, тому вони ще продовжуються", - зазначив Горбатюк.

За його словами, терміни завершення слідчих дій на вулиці Інститутській поки невідомі.

"Якщо брати в комплексі, всі повністю (слідчі дії – ред.), то ще довго. Ми спланували роботи таким чином, щоб раніше завершити так звану нижню частину, і, в принципі, ми підходимо десь до завершення", - зазначив Горбатюк.

Крім того, він нагадав, що ГПУ звернулася до представників музею та забудовника, щоб ті не починали роботи без погодження.

"Вони погодилися і очікують від нас дозволу, поки не роблять", - додав Горбатюк.

Нагадаємо, у січні 2019 року на алеї Героїв Небесної Сотні розпочалися підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу.

Як повідомляв УНН, у лютому 2019 року їх припинили у зв’язку з проведенням там Генеральною прокуратурою слідчих експериментів.

Зазначимо, у ГПУ планували завершити слідчі експерименти на Інститутській до кінця березня.