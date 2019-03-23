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До ГПУ надійшли додаткові клопотання про проведення слідчих експериментів на Інститутській

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. До Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури надійшли додаткові клопотання від потерпілих на проведення слідчих експериментів на вулиці Інститутській. Про це журналісту УНН повідомив керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк.

До ГПУ надійшли додаткові клопотання про проведення слідчих експериментів на Інститутській

"Є додаткові клопотання від потерпілих про проведення слідчих експериментів, тому вони ще продовжуються", - зазначив Горбатюк.

За його словами, терміни завершення слідчих дій на вулиці Інститутській поки невідомі.

"Якщо брати в комплексі, всі повністю (слідчі дії – ред.), то ще довго. Ми спланували роботи таким чином, щоб раніше завершити так звану нижню частину, і, в принципі, ми підходимо десь до завершення", - зазначив Горбатюк.

Крім того, він нагадав, що ГПУ звернулася до представників музею та забудовника, щоб ті не починали роботи без погодження.

"Вони погодилися і очікують від нас дозволу, поки не роблять", - додав Горбатюк.

Нагадаємо, у січні 2019 року на алеї Героїв Небесної Сотні розпочалися підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу.

Як повідомляв УНН, у лютому 2019 року їх припинили у зв’язку з проведенням там Генеральною прокуратурою слідчих експериментів.

Зазначимо, у ГПУ планували завершити слідчі експерименти на Інститутській до кінця березня. 

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