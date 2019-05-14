К Филарету приехало только 4 епископа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Во вторник во Владимирском соборе Киева проходит молитвенное празднование в честь священномученика Макария. В ответ на приглашение на празднование приехали только четыре епископа с более 60. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина.
В ответ на приглашение Филарета на празднование приехали только четыре епископа из более чем 60: архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, а также группа иерархов из бывших приходов УПЦ КП в России митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, его викарий Петр и епископ Адриан.
Не явился один из самых влиятельных иерархов ПЦУ, который в объединительном соборе был основным конкурентом Епифания на предстоятельство в новой церкви, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, которого источники называли одним из возможных союзников Филарета.
Как сообщал УНН, Епифаний не приедет во Владимирский собор.