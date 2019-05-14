До Філарета приїхало тільки 4 єпископи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У вівторок у Володимирському соборі Києва проходить молитовне святкування на честь священномученика Макарія.У відповідь на запрошення на святкування приїхали тільки чотири єпископи з понад 60. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна.
У відповідь на запрошення Філарета на святкування приїхали тільки чотири єпископи з понад 60: архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, а також група ієрархів із колишніх приходів УПЦ КП у Росії митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф, його вікарій Петро та єпископ Адріан.
Не прибув один із найвпливовіших ієрархів ПЦУ, який на об'єднавчому соборі був основним конкурентом Епіфанія на предстоятельство у новій церкві, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, якого джерела називали одним із можливих союзників Філарета.
Як повідомляв УНН, Епіфаній не приїде до Володимирського собору.