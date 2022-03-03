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К Энергодару подошла колонна вражеской техники в количестве более 100 единиц. Завязался бой на блокпосту

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. На город Энергодар сунет вражеская колонна в количестве более 100 единиц тяжелой техники. Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, передает УНН.

Цитата

"На город сунет вражеская колонна более 100 единиц тяжелой техники. Покиньте немедленно улицы. Отойдите от окон. Не пользуйтесь лифтами!",- родчеркнул Орлов.

Детали

Орлов отметил, что на блокпосту продолжается бой.

"Наши ребята оказывают сопротивление и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел. По предварительной информации на бул. Каштановый во время обстрела пострадали несколько домов. Есть ли раненые, пока уточняется", - написал он.

Дополнение

Перед этим Орлов сообщал, что российские оккупанты большой колонне военной техники обстреляли блокпост Энергодара.

Ранее мирные жители несколько раз не пропускали россиян в Энергодар.

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