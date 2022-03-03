К Энергодару подошла колонна вражеской техники в количестве более 100 единиц. Завязался бой на блокпосту
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. На город Энергодар сунет вражеская колонна в количестве более 100 единиц тяжелой техники. Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, передает УНН.
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"На город сунет вражеская колонна более 100 единиц тяжелой техники. Покиньте немедленно улицы. Отойдите от окон. Не пользуйтесь лифтами!",- родчеркнул Орлов.
Детали
Орлов отметил, что на блокпосту продолжается бой.
"Наши ребята оказывают сопротивление и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел. По предварительной информации на бул. Каштановый во время обстрела пострадали несколько домов. Есть ли раненые, пока уточняется", - написал он.
Дополнение
Перед этим Орлов сообщал, что российские оккупанты большой колонне военной техники обстреляли блокпост Энергодара.
Ранее мирные жители несколько раз не пропускали россиян в Энергодар.