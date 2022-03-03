К Энергодару подошла колонна вражеской техники в количестве более 100 единиц. Завязался бой на блокпосту

Цитата

"На город сунет вражеская колонна более 100 единиц тяжелой техники. Покиньте немедленно улицы. Отойдите от окон. Не пользуйтесь лифтами!",- родчеркнул Орлов.

Детали

Орлов отметил, что на блокпосту продолжается бой.

"Наши ребята оказывают сопротивление и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел. По предварительной информации на бул. Каштановый во время обстрела пострадали несколько домов. Есть ли раненые, пока уточняется", - написал он.

Дополнение

Перед этим Орлов сообщал, что российские оккупанты большой колонне военной техники обстреляли блокпост Энергодара.

Ранее мирные жители несколько раз не пропускали россиян в Энергодар.