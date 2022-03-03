До Енергодару підійшла колона ворожої техніки у кількості понад 100 одиниць. Зав'язався бій на блокпосту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. На місто Енергодар суне ворожа колона у кількості понад 100 одиниць важкої техніки. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, передає УНН.
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"На місто суне ворожа колона більше 100 одиниць важкої техніки. Залиште негайно вулиці. Відійдіть від вікон. Не користуйтеся ліфтами!", - наголосив Орлов.
Деталі
Орлов зазначив, що на блокпосту триває бій.
"Наші хлопці чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацією на бул. Каштановий під час обстрілу постраждали кілька будинків. Чи є поранені, наразі уточняється", - написав він.
Доповнення
Перед цим Орлов повідомляв, що російські окупанти на великій колоні військової техніки обстріляли блокпост Енергодара.
Раніше мирні жителі декілька разів не пропускали росіян до Енергодара.