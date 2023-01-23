В два населенных пункта Херсонской области прибыло пополнение живой силы оккупантов

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"С 18 по 21 января текущего года, в населенные пункты Виноградово и Бриловка Херсонской области прибыло пополнение живой силы оккупантов", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что личный состав был вооружен только стрелковым оружием, средства индивидуальной защиты, как то бронежилеты, имели только единицы.

Военную технику не завозили.

Напомним

Российские оккупанты перебрасывают на Кременское направление Луганской области еще больше различных подразделений личного состава и техники, поскольку украинские силы обороны имеют положительное движение в продвижении и освобождении территорий.