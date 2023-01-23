До двох населених пунктів Херсонської області прибуло поповнення живої сили окупантів

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"З 18 по 21 січня поточного року, до населених пунктів Виноградове та Брилівка Херсонської області прибуло поповнення живої сили окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що особовий склад був озброєний тільки стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, як то бронежилети, мали тільки одиниці.

Військову техніку не завозили.

Нагадаємо

Російські окупанти перекидають на Кремінський напрямок Луганської області ще більше різних підрозділів особового складу та техніки, оскільки українські сили оборони мають позитивний рух у просуванні та звільненні територій.