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Окупанти перекидають на Кремінський напрямок живу силу та важку техніку – Гайдай

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Російські окупанти перекидають на Кремінський напрямок Луганської області ще більше різних підрозділів особового складу та техніки, оскільки українські сили оборони мають позитивний рух у просуванні та звільненні територій. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Окупанти перекидають на Кремінський напрямок живу силу та важку техніку – Гайдай

Цитата

“Окупанти перекидають сили на Кремінський напрямок, тому що бачать, що вони “просідають” там, що все ж таки, метр за метром звільняється територія. Враховуючи позитивний рух наших Сил оборони, на Кремінський напрямок перекидають і десантників і важку техніку для того, щоб хоч якось зупинити просування наших сил оборони вперед”, – заявив він.

Деталі

За словами Гайдая, на Сватівсько-Кремінському напрямку є багато різних підрозділів російської армії. 

“Їх величезна купа, періодично наші захисники беруть когось в полон. Є і свіжо мобілізовані. До речі, навіть останні з полонених були з москви, безпосередньо. Там є спецпідрозділи, такі як ГРУ – головне розвідувальне управління міноборони рф. Є “собри”, є “барси”, є ахмат, але вони не воюють вазагалі. Вони постійно відсуваються від лінії фронту. Вони виконують функцію “загран загонів” та мародерять трохи. Є кадрові військові. Буквально вчора вони так насвяткувались у Старобільску Водохреще, що до 30 загально кадрових військових загинуло або зараз досі лежать з важким отруєнням”, – додав Гайдай.

Доповнення

На Луганщині в одній з місцевих лікарень знаходиться понад 200 поранених з числа нещодавно примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій.

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