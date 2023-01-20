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Оккупанты перебрасывают на Кременское направление живую силу и тяжелую технику - Гайдай

Киев • УНН

 • 1162030 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Российские оккупанты перебрасывают на Кременское направление Луганской области еще больше различных подразделений личного состава и техники, поскольку украинские силы обороны имеют положительное движение в продвижении и освобождении территорий. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.

Оккупанты перебрасывают на Кременское направление живую силу и тяжелую технику - Гайдай

Цитата

“Оккупанты перебрасывают силы на Кременское направление, потому что видят, что они “проседают” там, что все же, метр за метром освобождается территория. Учитывая положительное движение наших Сил обороны, на Кременское направление перебрасывают и десантников и тяжелую технику для того, чтобы хоть как-то остановить продвижение наших сил обороны вперед”, – заявил он.

Детали

По словам Гайдая, на Сватовско-Креминском направлении есть много различных подразделений российской армии. 

“Их огромная куча, периодически наши защитники берут кого-то в плен. Есть и свежемобилизованные. Кстати, даже последние из пленных были из москвы, непосредственно. Там есть спецподразделения, такие как ГРУ – главное разведывательное управление минобороны рф. Есть “собры”, есть “барсы”, есть ахматы, но они не воюют вообще. Они постоянно отодвигаются от линии фронта. Они выполняют функцию “загран отрядов” и мародёрствуют немного. Есть кадровые военные. Буквально вчера они так отпраздновали в Старобельске Крещение, что до 30 обще кадровых военных погибло или сейчас до сих пор лежат с тяжелым отравлением”, – добавил Гайдай.

Дополнение

В Луганской области в одной из местных больниц находится более 200 раненых из числа недавно принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий.

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