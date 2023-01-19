В одній з лікарень на Луганщині перебуває понад 200 поранених, яких примусово мобілізували на окупованих територіях

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"Противник і далі зазнає значних втрат у живій силі. Зокрема, у Новосвітлівці на Луганщині, в місцевій лікарні знаходиться понад 200 поранених з числа нещодавно примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 118 530 осіб, 3136 танків, 277 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.