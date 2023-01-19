В одной из больниц на Луганщине находится более 200 раненых, которых принудительно мобилизовали на оккупированных территориях

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"Противник и дальше несет значительные потери в живой силе. В частности, в Новосветловке Луганской области, в местной больнице находится более 200 раненых из числа недавно принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской области", - говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 118 530 человек, 3136 танков, 277 вертолетов и сотен единиц военной техники.