Ко Дню города во Львове прошло праздничное шествие

Праздничное шествие стартовало с площади Мицкевича. Оно прошло по проспекту Свободы, по улице Памвы Беринди и завершилось на площади Рынок. Участие в шествии принимали батяры, львовяне, галичане, спортсмены и пластуны.

Шествие завершилось у Ратуши, где торжественно подняли флаг Львова.

Справка УНН: Львов основан королем Даниилом в середине XIII века. Около 1272 город стал столицей Галицко-Волынского княжества. В средневековье Львов был важным торговым центром. Под австрийским крылом город становится центром украинского и польского национально-освободительных движений. После распада Австро-Венгрии был столицей Западно-Украинской Народной Республики. До Второй мировой войны принадлежал Польше, по Пакту Молотова-Риббентропа аннексирован Советским Союзом. С 1991 года находится в составе независимой Украины.

Напомним, 28 апреля во Львове почтили 70-ю годовщину трагических событий операции "Висла" .