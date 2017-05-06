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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ко Дню города во Львове прошло праздничное шествие

Киев • УНН

 • 13237 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 мая. УНН. Во Львове по случаю 761-летия города по центральным улицам прошла праздничное костюмированное шествие. Об этом сообщил корреспондент УНН.

Ко Дню города во Львове прошло праздничное шествие

Праздничное шествие стартовало с площади Мицкевича. Оно прошло по проспекту Свободы, по улице Памвы Беринди и завершилось на площади Рынок. Участие в шествии принимали батяры, львовяне, галичане, спортсмены и пластуны.

Шествие завершилось у Ратуши, где торжественно подняли флаг Львова.

Справка УНН: Львов основан королем Даниилом в середине XIII века. Около 1272 город стал столицей Галицко-Волынского княжества. В средневековье Львов был важным торговым центром. Под австрийским крылом город становится центром украинского и польского национально-освободительных движений. После распада Австро-Венгрии был столицей Западно-Украинской Народной Республики. До Второй мировой войны принадлежал Польше, по Пакту Молотова-Риббентропа аннексирован Советским Союзом. С 1991 года находится в составе независимой Украины.

Напомним, 28 апреля во Львове почтили 70-ю годовщину трагических событий операции "Висла" .

Украинские Национальные Новости

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