До Дня міста у Львові відбулася святкова хода
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 травня. УНН. У Львові з нагоди 761-річчя міста центральними вулицями пройшла святкова костюмована хода. Про це повідомив кореспондент УНН.
Святкова хода стартувала з площі Міцкевича. Вона пройшла проспектом Свободи, вулицею Памви Беринди і завершилася на площі Ринок. Участь в ході брали батяри, львів’яни, галичани, спортсмени та пластуни.
Хода пройшла до Ратуші, де урочисто підняли прапор Львова.
Довідка УНН: Львів заснований королем Данилом у середині XIII століття. Близько 1272 року місто стало столицею Галицько-Волинського князівства. У добу середньовіччя Львів був важливим торговельним центром. За австрійського панування місто стає осередком українського та польського національно-визвольних рухів. Після розпаду Австро-Угорщини був столицею Західноукраїнської Народної Республіки. До Другої світової війни належав Польщі, за Пактом Молотова-Ріббентропа анексований Радянським Союзом. З 1991 року перебуває у складі незалежної України.
Нагадаємо, 28 квітня у Львові вшанували 70-ті роковини трагічних подій операції “Вісла”.