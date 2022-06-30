В госдуму внесли законопроект о порядке принятия в состав рф новых территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В госдуму внесли законопроект о порядке принятия в состав россии новых территорий, передает УНН.
Так, в госдуму внесен законопроект о внесении изменения в статью 4 федерального конституционного закона "о порядке принятия в российскую федерацию и образования в ее составе нового субъекта российской федерации".
Цитата
«Принятие в российскую федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части осуществляется с учетом разделения большинством граждан иностранного государства или его части культуры российской федерации как уникального наследия ее многонационального народа», - говорится в тексте документа.
Детали
Принятие поправок закрепит на законодательном уровне норму, которая предполагает, что аннексия не будет зависеть от «местоположения границ иностранного государства или его части».
Дополнение
Фракция ЛДПР (Либерально-демократическая партия россии) внесла в госдуму проект заявления о якобы “признании геноцида русских в Украине”.
Напомним
российские оккупационные войска незаконно вторглись на территорию суверенного государства Украина и начали бомбить мирное население в разных регионах страны 24 февраля, в 04:40 утра.
Свои преступления кремлевские власти аргументировали “расположением украинских войск на территориях роддомов, больниц, детских садов и жилых кварталов”.
В результате Международный суд ООН 16 марта, вынес решение по делу "Украина против россии", постановив, что рф должна немедленно прекратить военные действия в стране.
Однако кремль посчитал данное решение “несправедливым”, а представители Москвы не явились на слушания в Международном суде в Гааге по иску Киева.