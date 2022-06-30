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В госдуму внесли законопроект о порядке принятия в состав рф новых территорий

В госдуму внесли законопроект о порядке принятия в состав рф новых территорий

Киев • УНН

 • 207463 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. В госдуму внесли законопроект о порядке принятия в состав россии новых территорий, передает УНН.

Так, в госдуму внесен законопроект о внесении изменения в статью 4 федерального конституционного закона "о порядке принятия в российскую федерацию и образования в ее составе нового субъекта российской федерации".

Цитата

«Принятие в российскую федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части осуществляется с учетом разделения большинством граждан иностранного государства или его части культуры российской федерации как уникального наследия ее многонационального народа», - говорится в тексте документа.

Детали

Принятие поправок закрепит на законодательном уровне норму, которая предполагает, что аннексия не будет зависеть от «местоположения границ иностранного государства или его части».

Дополнение

Фракция ЛДПР (Либерально-демократическая партия россии) внесла в госдуму проект заявления о якобы “признании геноцида русских в Украине”.

Напомним

российские оккупационные войска незаконно вторглись на территорию суверенного государства Украина и начали бомбить мирное население в разных регионах страны 24 февраля, в 04:40 утра.

Свои преступления кремлевские власти аргументировали “расположением украинских войск на территориях роддомов, больниц, детских садов и жилых кварталов”.

В результате Международный суд ООН 16 марта, вынес решение по делу "Украина против россии", постановив, что рф должна немедленно прекратить военные действия в стране.

Однако кремль посчитал данное решение “несправедливым”, а представители Москвы не явились на слушания в Международном суде в Гааге по иску Киева.

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