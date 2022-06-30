До держдуми внесли законопроект про порядок прийняття до складу рф нових територій

Так, до держдуми внесено законопроект про внесення зміни до статті 4 федерального конституційного закону "про порядок прийняття до російської федерації та освіти у її складі нового суб'єкта російської федерації".

Цитата

«Прийняття у російську федерацію як нового суб'єкта іноземної держави або її частини здійснюється з урахуванням поділу більшістю громадян іноземної держави або її частини культури російської федерації як унікальної спадщини її багатонаціонального народу», - йдеться у тексті документа.

Деталі

Прийняття поправок закріпить на законодавчому рівні норму, яка передбачає, що анексія не буде залежати від «розташування кордонів іноземної держави чи його частини».

Доповнення

Фракція ЛДПР (Ліберально-демократична партія росії) внесла до держдуми проект заяви про нібито “визнання геноциду росіян в Україні”.

Нагадаємо

російські окупаційні війська незаконно вторглися на територію суверенної держави Україна та почали бомбардувати мирне населення у різних регіонах країни 24 лютого, о 04:40 ранку.

Свої злочини кремлівська влада аргументувала “розташуванням українських військ на територіях пологових будинків, лікарень, дитячих садків та житлових кварталів”.

В результаті Міжнародний суд ООН 16 березня виніс рішення у справі "Україна проти росії", ухваливши, що росія повинна негайно припинити військові дії в країні.

Проте кремль вважав це рішення “несправедливим”, а представники Москви не з'явилися на слухання у Міжнародному суді в Гаазі за позовом Києва.