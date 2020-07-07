В госбюджет одолжили еще более 310 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Министерство финансов Украины по итогам аукциона по ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) привлекло в госбюджет 312,9 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 2 года... По итогам аукциона, в государственный бюджет привлечено 312,9 млн грн", - сообщили в Минфине.
Как отмечается, уменьшение доходности произошло за 1-летними и 2-летними облигациями - на 20 базисных пунктов и на 19 б. п. соответственно. Средневзвешенная доходность по трехмесячным бумагам осталась неизменной - на уровне 7,24%.
Напомним, НБУ в июне купил на межбанке почти 1,16 млрд долларов.