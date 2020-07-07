До держбюджету позичили ще понад 310 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) залучило до держбюджету 312,9 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски цінних паперів в гривні з терміном обігу 3 місяці, 1 рік та 2 роки... За підсумками аукціону, до державного бюджету залучено 312,9 млн грн", - повідомили у Мінфіні.
Як зазначається, зменшення дохідності відбулось за 1-річними та 2-річними облігаціями – на 20 базисних пунктів та на 19 б. п. відповідно. Середньозважена дохідність за тримісячними паперами залишилась незмінною – на рівні 7,24%.
Нагадаємо, НБУ у червні купив на міжбанку майже 1,16 млрд доларів.