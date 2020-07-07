До держбюджету позичили ще понад 310 млн грн

"Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски цінних паперів в гривні з терміном обігу 3 місяці, 1 рік та 2 роки... За підсумками аукціону, до державного бюджету залучено 312,9 млн грн", - повідомили у Мінфіні.

Як зазначається, зменшення дохідності відбулось за 1-річними та 2-річними облігаціями – на 20 базисних пунктів та на 19 б. п. відповідно. Середньозважена дохідність за тримісячними паперами залишилась незмінною – на рівні 7,24%.

Нагадаємо, НБУ у червні купив на міжбанку майже 1,16 млрд доларів.