До 5000 порций еды: при поддержке благотворителей появилась мобильная кухня для прифронтовых территорий

В Украине появился фудтрак "Еда без границ" - грузовик со специальной оборудованной мобильной кухней, в которой есть мощность готовить до 5000 порций пищи ежедневно, передает УНН со ссылкой на благотворительный фонд "МХП-Громаді".

Грузовик оборудован современным кухонным оборудованием, которое позволяет выпекать хлеб, готовить горячие блюда, запекать мясо и жарить сотни пирожков. Внутри установлены профессиональные духовые шкафы, паровой конвектор, тестомес, плиты, огромная сковородка и другое необходимое оборудование. К тому же в фудтраке есть мини-комната с двумя кроватями и маленькой ванной комнатой для поваров, что позволяет работать даже в сложных условиях.

"Продовольственная безопасность - это о заботе и ответственности. За три года войны БФ "МХП-Громаді" и наш стратегический партнер - международная компания МХП - передали более 13 000 тысяч тонн курятины, зная, что еда - это больше, чем просто питательность. Это ощущение дома, поддержки, надежды", - комментирует директор Благотворительного фонда „МХП-Громаді" Александр Пахолюк.

Инициаторы проекта - команда благотворительного фонда "Искра Добра". Черниговские волонтеры в оккупированном городе с начала полномасштабной войны кормили людей теплыми обедами. После деоккупации Чернигова расширили спектр своей деятельности на другие прифронтовые территории.

"О фудтраке мы мечтали еще с 2022 года и очень благодарны партнерам за поддержку. Поэтому мы уже отправляемся в регионы, где есть наибольшая потребность в горячих обедах. Ведь миссия мобильной кухни - обеспечить людей качественной едой там, где это действительно необходимо", - добавляет Игорь Кукобко, глава правления БФ „Искра добра".

Проект реализован по инициативе благотворительного фонда "Искра" при поддержке БФ "МХП-Громаді", Монобанка, телестудии 1+1, БФ Евгения Пововарова, БФ "Комитет медицинской помощи в Закарпатье - CAMZ", ОО "Качество Жизни", Украинской Федерации Банков Продовольствия, ISAIA Ukraine.

Справка: "МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад.

География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.