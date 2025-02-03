До 5000 порций еды: при поддержке благотворителей появилась мобильная кухня для прифронтовых территорий

ukenru
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
15:14 • 80423 просмотра

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Эксклюзив
Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"
14:18 • 65746 просмотра

Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период
13:10 • 76079 просмотра

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

Эксклюзив
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
12:50 • 106560 просмотра

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
3 февраля, 09:55 • 93629 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
3 февраля, 08:26 • 129341 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Эксклюзив
Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля
3 февраля, 07:40 • 106781 просмотра

Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
3 февраля, 02:57 • 110682 просмотра

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну
2 февраля, 10:05 • 136454 просмотра

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 138114 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 118446 просмотра
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

3 февраля, 09:37 • 108310 просмотра
В москве загорелся павильон вднх с музеем славянской письменности

В москве загорелся павильон вднх с музеем славянской письменности

3 февраля, 11:54 • 30393 просмотра
Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

12:45 • 100505 просмотра
Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

15:35 • 36261 просмотра
публикации
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

15:14 • 80423 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

12:50 • 106560 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 118446 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 129341 просмотра
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 188822 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

15:35 • 36261 просмотра
Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

12:45 • 100505 просмотра
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

3 февраля, 09:37 • 108310 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 129341 просмотра
Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

2 февраля, 22:50 • 116233 просмотра
Актуальное
До 5000 порций еды: при поддержке благотворителей появилась мобильная кухня для прифронтовых территорий

До 5000 порций еды: при поддержке благотворителей появилась мобильная кухня для прифронтовых территорий

Киев  •  УНН

 • 6043 просмотра

Read in English

Благотворительный фонд «МХП-Громаді» представил мобильную кухню на колесах с профессиональным оборудованием. Фудтрак оснащен всем необходимым для приготовления большого количества пищи и имеет отдельную комнату для поваров.

В Украине появился фудтрак "Еда без границ" - грузовик со специальной оборудованной мобильной кухней, в которой есть мощность готовить до 5000 порций пищи ежедневно, передает УНН со ссылкой на благотворительный фонд "МХП-Громаді".

Грузовик оборудован современным кухонным оборудованием, которое позволяет выпекать хлеб, готовить горячие блюда, запекать мясо и жарить сотни пирожков. Внутри установлены профессиональные духовые шкафы, паровой конвектор, тестомес, плиты, огромная сковородка и другое необходимое оборудование. К тому же в фудтраке есть мини-комната с двумя кроватями и маленькой ванной комнатой для поваров, что позволяет работать даже в сложных условиях.

"Продовольственная безопасность - это о заботе и ответственности. За три года войны БФ "МХП-Громаді" и наш стратегический партнер - международная компания МХП - передали более 13 000 тысяч тонн курятины, зная, что еда - это больше, чем просто питательность. Это ощущение дома, поддержки, надежды", - комментирует директор Благотворительного фонда „МХП-Громаді" Александр Пахолюк.

Инициаторы проекта - команда благотворительного фонда "Искра Добра". Черниговские волонтеры в оккупированном городе с начала полномасштабной войны кормили людей теплыми обедами. После деоккупации Чернигова расширили спектр своей деятельности на другие прифронтовые территории.

"О фудтраке мы мечтали еще с 2022 года и очень благодарны партнерам за поддержку. Поэтому мы уже отправляемся в регионы, где есть наибольшая потребность в горячих обедах. Ведь миссия мобильной кухни - обеспечить людей качественной едой там, где это действительно необходимо", - добавляет Игорь Кукобко, глава правления БФ „Искра добра".

Проект реализован по инициативе благотворительного фонда "Искра" при поддержке БФ "МХП-Громаді", Монобанка, телестудии 1+1, БФ Евгения Пововарова, БФ "Комитет медицинской помощи в Закарпатье - CAMZ", ОО "Качество Жизни", Украинской Федерации Банков Продовольствия, ISAIA Ukraine.

Справка: "МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад.

География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
ukrainaУкраина
chernigovЧернигов

Обратиться по вопросам размещения рекламы