До 5000 порцій їжі: за підтримки благодійників з'явилася мобільна кухня для прифронтових територій

ukenru
09:48 • 4852 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 23130 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 78926 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 116503 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 150349 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 207924 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 168490 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150450 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124547 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109666 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 115230 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 118654 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 112957 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 117813 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 111867 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 167876 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 166550 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 299174 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 327211 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 262365 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 41680 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 45572 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 112957 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 93726 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 117486 перегляди
Актуальне
До 5000 порцій їжі: за підтримки благодійників з'явилася мобільна кухня для прифронтових територій

До 5000 порцій їжі: за підтримки благодійників з'явилася мобільна кухня для прифронтових територій

Київ • УНН

 • 39219 перегляди

Благодійний фонд "МХП-Громаді" представив мобільну кухню на колесах з професійним обладнанням. Фудтрак оснащений всім необхідним для приготування великої кількості їжі та має окрему кімнату для кухарів.

В Україні з’явився фудтрак "Їжа без кордонів" – вантажівка зі спеціальною обладнаною мобільною кухнею, в якій є потужність готувати до 5000 порцій їжі щодня, передає УНН із посиланням на благодійний фонд "МХП-Громаді".

Вантажівка обладнана сучасним кухонним обладнанням, яке дозволяє випікати хліб, готувати гарячі страви, запікати м’ясо та смажити сотні пиріжків. Усередині встановлено професійні духові шафи, паровий конвектор, тістоміс, плити, величезна сковорідка та інше необхідне обладнання. До того ж у фудтраку є мінікімната з двома ліжками та маленькою ванною кімнатою для кухарів, що дозволяє працювати навіть у складних умовах.

"Продовольча безпека – це про турботу та відповідальність. За три роки війни БФ "МХП-Громаді" та наш стратегічний партнер - міжнародна компанія МХП - передали понад 13 000 тисяч тонн курятини, знаючи, що їжа – це більше, ніж просто поживність. Це відчуття дому, підтримки, надії", - коментує директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк.

Ініціатори проєкту – команда благодійного фонду "Іскра Добра". Чернігівські волонтери в окупованому місті від початку повномасштабної війни годували людей теплими обідами. Після деокупації Чернігова розширили спектр своєї діяльності на інші прифронтові території.

"Про фудтрак ми мріяли ще з 2022 року й надзвичайно вдячні партнерам за підтримку. Тому ми вже вирушаємо в регіони, де є найбільша потреба в гарячих обідах. Адже місія мобільної кухні – забезпечити людей якісною їжею там, де це справді необхідно", - додає Ігор Кукобко, голова правління БФ "Іскра добра".

Проєкт реалізовано за ініціативи благодійного фонду "Іскра" за підтримки БФ "МХП-Громаді", Монобанку, телестудії 1+1, БФ Євгена Пововарова, БФ "Комітет медичної допомоги в Закарпатті - CAMZ", ГО "Якість Життя", Української Федерації Банків Продовольства, ISAIA Ukraine.

Довідка: "МХП - Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія - комплексний розвиток громад.

Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
ukrainaУкраїна
chernihivЧернігів

Звернутися з питань розміщення реклами