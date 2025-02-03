До 5000 порцій їжі: за підтримки благодійників з'явилася мобільна кухня для прифронтових територій

В Україні з’явився фудтрак "Їжа без кордонів" – вантажівка зі спеціальною обладнаною мобільною кухнею, в якій є потужність готувати до 5000 порцій їжі щодня, передає УНН із посиланням на благодійний фонд "МХП-Громаді".

Вантажівка обладнана сучасним кухонним обладнанням, яке дозволяє випікати хліб, готувати гарячі страви, запікати м’ясо та смажити сотні пиріжків. Усередині встановлено професійні духові шафи, паровий конвектор, тістоміс, плити, величезна сковорідка та інше необхідне обладнання. До того ж у фудтраку є мінікімната з двома ліжками та маленькою ванною кімнатою для кухарів, що дозволяє працювати навіть у складних умовах.

"Продовольча безпека – це про турботу та відповідальність. За три роки війни БФ "МХП-Громаді" та наш стратегічний партнер - міжнародна компанія МХП - передали понад 13 000 тисяч тонн курятини, знаючи, що їжа – це більше, ніж просто поживність. Це відчуття дому, підтримки, надії", - коментує директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк.

Ініціатори проєкту – команда благодійного фонду "Іскра Добра". Чернігівські волонтери в окупованому місті від початку повномасштабної війни годували людей теплими обідами. Після деокупації Чернігова розширили спектр своєї діяльності на інші прифронтові території.

"Про фудтрак ми мріяли ще з 2022 року й надзвичайно вдячні партнерам за підтримку. Тому ми вже вирушаємо в регіони, де є найбільша потреба в гарячих обідах. Адже місія мобільної кухні – забезпечити людей якісною їжею там, де це справді необхідно", - додає Ігор Кукобко, голова правління БФ "Іскра добра".

Проєкт реалізовано за ініціативи благодійного фонду "Іскра" за підтримки БФ "МХП-Громаді", Монобанку, телестудії 1+1, БФ Євгена Пововарова, БФ "Комітет медичної допомоги в Закарпатті - CAMZ", ГО "Якість Життя", Української Федерації Банків Продовольства, ISAIA Ukraine.

Довідка: "МХП - Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія - комплексний розвиток громад.

Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.