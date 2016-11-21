До 2040 года производство атомной энергетики в мире вырастет в 2,5 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Атомная энергия является одной из важнейших опор будущей мировой энергосистемы. Такое мнение разделяют во Всемирной ядерной ассоциации (WNA, World Nuclear Association), передает УНН.
Так, в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), который был посвящен развитию мировой энергетики до 2040 года, представлен так называемый "Сценарий 450". Согласно данным сценария, производство электроэнергии на АЭС до 2040 года вырастет более чем в 2,5 раза - с существующих 2535 ТВт-ч до 6101 ТВт-ч через 25 лет.
В частности, доля ГЭС составит 20%, АЭС - 18%, ветроэлектростанций - 18% и солнечных - 9%.
Согласно "Сценарию 450", производство электроэнергии из традиционных видов топлива резко упадет: газовая генерация - до 16%, угольная - до 9%, нефтяная - до 1%.
Во Всемирный ядерной ассоциации считают,что для выполнения целей Парижского климатического соглашения, атомная генерация должна утроиться, для чего до 2050 года в мире должны быть построены атомные станции общей мощностью 1000 ГВт.
Напомним, как сообщал УНН, эксперты убеждены, что реализовать концепцию атомной отрасли возможно при наличии стратегического инвестора.
Также напомним, в Минэнерго завили, что не могут освоить Новоконстантиновское урановое месторождение из-за нехватки финансирования.
В ведомстве отметили, что кроме того, для обеспечения полной потребности АЭС Украины в урановом оксидном концентрате, необходимы исследования и разработка новых месторождений, в частности Апрелевского и Сафоновского, которые являются наиболее разведанными и подготовленными.
При этом, в Украине есть необходимость освоения новых урановых месторождений методом подземного выщелачивания.
Этим методом добывают уран, в частности, в Казахстане.
Вместе с тем, украинская компания АЭСУ сотрудничает с национальной атомной компанией Казахстана в сфере уранодобычи.