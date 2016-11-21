До 2040 року виробництво атомної енергетики у світі зросте у 2,5 рази

Так, у доповіді Світового енергетичного агентства (МЕА), яка була присвячена розвитку світової енергетики до 2010 року, представлений так званий “Сценарій 450”. Згідно із даними сценарію, виробництво електроенергії на АЕС до 2040 року зросте більш ніж в 2,5 рази — з існуючих 2535 ТВт-год до 6101 ТВт-год через 25 років.

Зокрема, частка ГЕС становитиме 20%, АЕС — 18%, вітроелектростанцій — 18% і сонячних — 9%.

Згідно зі “Сценарієм 450”, виробництво електроенергії з традиційних видів палива різко впаде: газова генерація — до 16%, вугільна — до 9%, нафтова — до 1%.

У Всесвітній ядерній асоціації вважають, для виконання цілей Паризької кліматичної угоди, атомна генерація повинна потроїтися, для чого до 2050 року в світі повинні бути побудовані атомні станції загальною потужністю 1000 ГВт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, експерти переконані, що реалізувати концепцію атомної галузі можливо за наявності стратегічного інвестора.

Також нагадаємо, у Міненерго завили, що не можуть освоїти Новоконстянтинівске уранове родовище через брак фінансування.

У відомстві зазначили, що крім того, для забезпечення повної потреби АЕС України в урановому оксидному концентраті, необхідним є дослідження та розробка нових родовищ, зокрема Апрелівського та Сафонівського, які є найбільш розвіданими та підготовленими до відпрацювання.

При цьому, в Україні є потреба освоєння нових уранових родовищ методом підземного вилуговування.

Цим методом добувають уран, зокрема, в Казахстані.

Разом з тим, українська компанія АЕСУ співпрацює з національної атомною компанією Казахстану у сфері урановидобутку.