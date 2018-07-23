К 16-й годовщине Скниловской трагедии родственникам погибших выплатят материальную помощь

"Ко дню памяти жертв и пострадавших на Скниловском аэродроме мы со своей стороны поддерживаем тех людей, которые пострадали или потеряли родных, выплатой материальной помощи. Она составит 2 тыс. гривен каждому", - отметила заместитель начальника управления социальной защиты Львовского горсовета Леся Дронь.

Материальную помощь окажут 48 семьям погибших в авиакатастрофе в размере 2 тыс. грн. каждому. Общая сумма выплат - 96 тыс. грн.

Напомним, Скниловская трагедия произошла во время празднования 60-й годовщины 14-го авиационного корпуса ВВС Украины на аэродроме "Скнилов" во Львове 27 июля 2002 года. Тогда в результате падения истребителя Су-27УБ в толпу зрителей погибли 77 человек, среди которых 28 детей, а также пострадали около 250 человек.

Как сообщал УНН, Европейский суд по правам человека не удовлетворил жалобы родственников погибших на авиашоу в Скнилове.