До 16-х роковин Скнилівської трагедії родичам загиблих виплатять матеріальну допомогу
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 липня. УНН. У Львові до шістнадцятих роковин Скнилівської трагедії родичам загиблих виплатять матеріальну допомогу. Про це повідомили в прес-службі управління соціального захисту Львівської міської ради, передає УНН.
"До дня пам'яті жертв та постраждалих на Скнилівському летовищі ми зі свого боку підтримуємо тих людей, які постраждали чи втратили рідних, виплатою матеріальної допомоги. Вона становитиме 2 тис. гривень кожному", - зазначила заступник начальника управління соціального захисту ЛМР Леся Дронь.
Матеріальну допомогу нададуть 48 членам сімей загиблих в авіакатастрофі у розмірі 2 тис. грн. кожному. Загальна сума виплат - 96 тис. грн.
Нагадаємо, Скнилівська трагедія сталася під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України на летовищі "Скнилів" під Львовом 27 липня 2002 року. Тоді у результаті падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів загинули 77 осіб, серед яких 28 дітей, а також постраждали близько 250 людей.
Як повідомляв УНН, Європейський суд з прав людини не задовольнив скарги родичів загиблих на авіашоу в Скнилові.