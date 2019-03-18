На днях в Украине испытают новые ударные беспилотники

"Послезавтра отправляюсь на испытания новых ударных беспилотников", - заявил Глава государства.

По его словам, именно этих боевых машин очень не хватало украинской армии в 2014 году, однако тогда существовало негласное эмбарго на поставки Украине летательного оружия среди партнеров страны.

Поэтому, как отметил Порошенко, Вооруженные Силы вынуждены были противостоять "вооруженной до зубов" армии агрессора с оружием ХХ века.

Напомним, США рассматривают возможность предоставления Украине дополнительного вооружения для сдерживания российской агрессии на море.