На днях в Украине испытают новые ударные беспилотники
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Украине 20 марта состоятся испытания новых ударных беспилотников. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время совета регионального развития в Ровенской области, передает корреспондент УНН.
"Послезавтра отправляюсь на испытания новых ударных беспилотников", - заявил Глава государства.
По его словам, именно этих боевых машин очень не хватало украинской армии в 2014 году, однако тогда существовало негласное эмбарго на поставки Украине летательного оружия среди партнеров страны.
Поэтому, как отметил Порошенко, Вооруженные Силы вынуждены были противостоять "вооруженной до зубов" армии агрессора с оружием ХХ века.
Напомним, США рассматривают возможность предоставления Украине дополнительного вооружения для сдерживания российской агрессии на море.