Днями в Україні випробують нові ударні безпілотники
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Україні 20 березня відбудуться випробування нових ударних безпілотників. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час ради регіонального розвитку в Рівненській області, передає кореспондент УНН.
"Післязавтра вирушаю на випробування нових ударних безпілотників", - заявив голова держави.
За його словами, саме цих бойових машин дуже не вистачало українській армії в 2014 році, однак тоді існувало негласне ембарго на постачання Україні літальної зброї серед партнерів країни.
Тож, як зазначив П.Порошенко, Збройні Сили змушені були протистояти "озброєній до зубів" армії агресора зі зброєю ХХ століття.
Нагадаємо, США розглядають можливість надання Україні додаткового озброєння для стримання російської агресії на морі.