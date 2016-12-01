Днепровцы бесплатно обследуются на ВИЧ
Киев • УНН
КИЕВ-ДНЕПР. 1 декабря. УНН. Днепровцы смогут быстро и бесплатно обследоваться на ВИЧ 1 декабря. Сдать анализ можно будет на Европейской площади. Акцию приурочили к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре здоровья, передает УНН-Центр .
Жители Днепра смогут сдать анализ и получить мгновенный результат.
"Тесты стерильные и абсолютно безопасны. Вся процедура занимает всего несколько минут. У пациента берут кровь, тест-полоска сразу показывает результат. Он не окончательный, а только говорит о возможном подозрении на ВИЧ. Врач сразу объясняет это пациенту, у которого тест оказался положительным, и направляет на основательное обследование в больницу ", - рассказал директор областного центра здоровья Юрий Корягин.
Акция начнется в 16:00.
Справка УНН-Центр : 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.