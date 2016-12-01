Дніпровці безкоштовно обстежаться на ВІЛ

Жителі Дніпра матимуть можливість здати аналіз та отримати миттєвий результат.

“Тести стерильні та абсолютно безпечні. Вся процедура займає лише кілька хвилин. У пацієнта беруть кров, тест-смужка одразу показує результат. Він не остаточний, а лише говорить про можливу підозру на ВІЛ. Лікар одразу пояснює це пацієнту, у якого тест виявився позитивним, та направляє на ґрунтовне обстеження до лікарні”, — розповів директор обласного центру здоров’я Юрій Корягін.

Акція розпочнеться о 16:00.

Довідка УНН-Центр: 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом.