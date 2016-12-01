Дніпровці безкоштовно обстежаться на ВІЛ
Київ • УНН
КИЇВ-ДНІПРО. 1 грудня. УНН. Дніпровці зможуть швидко та безкоштовно обстежитися на ВІЛ 1 грудня. Здати аналіз можна буде на Європейській площі. Акцію приурочили до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Про це повідомили в Дніпропетровському обласному центрі здоров’я, передає УНН-Центр.
Жителі Дніпра матимуть можливість здати аналіз та отримати миттєвий результат.
“Тести стерильні та абсолютно безпечні. Вся процедура займає лише кілька хвилин. У пацієнта беруть кров, тест-смужка одразу показує результат. Він не остаточний, а лише говорить про можливу підозру на ВІЛ. Лікар одразу пояснює це пацієнту, у якого тест виявився позитивним, та направляє на ґрунтовне обстеження до лікарні”, — розповів директор обласного центру здоров’я Юрій Корягін.
Акція розпочнеться о 16:00.
Довідка УНН-Центр: 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом.