Днепропетровская область: оккупанты обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины

Детали

Резниченко отметил, что оккупанты выпустили на мирные города и села более 60 снарядов.

В Никополе попали в многоэтажные и частные дома и коммерческое предприятие. Зацепили и линии электропередач и газопровод. Уничтожили несколько хозяйственных построек.

"Повсюду обошлось без пострадавших. Детали обстрелов еще уточняются", - добавил глава ОВА.

Напомним

В результате вражеских обстрелов в Марганце была повреждена линия электропередач.