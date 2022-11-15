Днепропетровская область: оккупанты обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские военные обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины "Градами" и тяжелой артиллерией. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Детали
Резниченко отметил, что оккупанты выпустили на мирные города и села более 60 снарядов.
В Никополе попали в многоэтажные и частные дома и коммерческое предприятие. Зацепили и линии электропередач и газопровод. Уничтожили несколько хозяйственных построек.
"Повсюду обошлось без пострадавших. Детали обстрелов еще уточняются", - добавил глава ОВА.
Напомним
В результате вражеских обстрелов в Марганце была повреждена линия электропередач.