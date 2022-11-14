Внаслідок ворожих обстрілів у Марганці пошкоджено лінію електропередач
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Внаслідок ворожих обстрілів у Марганці пошкоджено лінію електропередач, що живить насосну станцію водоканалу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
Деталі
Російські окупанти усю ніч тримали під прицілом Нікопольський район. Били по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Направили туди понад 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали.
У Марганці пошкоджено лінію електропередач, що живить насосну станцію водоканалу. 45 000 родин у самому Марганці та навколишніх селищах і селах лишилися без води. Енергетики працюють - лагодять лінію, щоб запустити станцію.
Російські снаряди понівечили й будівлі та автівки. Деталі обстрілу з’ясовуються.
Нагадаємо
Окупанти скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади. Поранені двоє жінок.