Внаслідок ворожих обстрілів у Марганці пошкоджено лінію електропередач

Деталі

Російські окупанти усю ніч тримали під прицілом Нікопольський район. Били по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Направили туди понад 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали.

У Марганці пошкоджено лінію електропередач, що живить насосну станцію водоканалу. 45 000 родин у самому Марганці та навколишніх селищах і селах лишилися без води. Енергетики працюють - лагодять лінію, щоб запустити станцію.

Російські снаряди понівечили й будівлі та автівки. Деталі обстрілу з’ясовуються.

Нагадаємо

Окупанти скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади. Поранені двоє жінок.