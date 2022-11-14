В результате вражеских обстрелов в Марганце повреждена линия электропередач
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В результате вражеских обстрелов в Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию водоканала. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Детали
Российские оккупанты всю ночь держали под прицелом Никопольский район. Били по Марганецкой и Красногригоревской общинам. Направили туда более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Предварительно люди не пострадали.
В Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию водоканала. 45 000 семей в Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды. Энергетики работают – чинят линию, чтобы запустить станцию.
Российские снаряды изувечили и здания и автомобили. Детали обстрела выясняются.
Напомним
Оккупанты направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольскую и Марганецкую общины. Ранены две женщины.