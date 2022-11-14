В результате вражеских обстрелов в Марганце повреждена линия электропередач

Детали

Российские оккупанты всю ночь держали под прицелом Никопольский район. Били по Марганецкой и Красногригоревской общинам. Направили туда более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Предварительно люди не пострадали.

В Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию ​​водоканала. 45 000 семей в Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды. Энергетики работают – чинят линию, чтобы запустить станцию.

Российские снаряды изувечили и здания и автомобили. Детали обстрела выясняются.

Напомним

Оккупанты направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольскую и Марганецкую общины. Ранены две женщины.