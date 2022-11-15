Дніпропетровська область: окупанти обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади

Деталі

Резніченко зазначив, що окупанти випустили на мирні міста та села понад 60 снарядів.

У Нікополі поцілили у багатоповерхові та приватні будинки і комерційне підприємство. Зачепили й лінії електропередач та газогін. Знищили кілька господарських споруд.

"Всюди минулося без постраждалих. Деталі обстрілів ще уточнюються", - додав голова ОВА.

Нагадаємо

Внаслідок ворожих обстрілів у Марганці було пошкоджено лінію електропередач.