Дніпропетровська область: окупанти обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські військові обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади "Градами" та важкою артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
Деталі
Резніченко зазначив, що окупанти випустили на мирні міста та села понад 60 снарядів.
У Нікополі поцілили у багатоповерхові та приватні будинки і комерційне підприємство. Зачепили й лінії електропередач та газогін. Знищили кілька господарських споруд.
"Всюди минулося без постраждалих. Деталі обстрілів ще уточнюються", - додав голова ОВА.
Нагадаємо
Внаслідок ворожих обстрілів у Марганці було пошкоджено лінію електропередач.