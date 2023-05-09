Днепропетровщина: в результате атаки врага поврежден дом, женщина получила травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В результате атаки врага на Днепропетровщину поврежден дом, женщина получила травмы. Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, пишет УНН.
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"Начну с хорошей новости: вчера поздно вечером подразделениями воздушного командования "Восток" было сбито над Днепропетровщиной 8 ракет. 7 из них летели в направлении Днепра. Как всегда, наши защитники неба – самые лучшие.
Обломки ракеты упали на четырехэтажку в центре Днепра, пробили крышу и дошли до 3 этажа. На месте обнаружена боевая часть ракеты, которую вывезли спасатели и взрывотехники из полиции для дальнейшего уничтожения.
Пострадала молодая женщина 1991 года рождения, она в больнице. Предварительно известно, что у нее травма головы и позвоночника.
В здании повреждена крыша и перекрытия между квартирами на 3 и 4 этажах. Около 40 человек пришлось эвакуировать", - говорится в сообщении.
Дополнение
Также сообщается, об артобстрелах оккупантов. В частности, вражеской атаке ночью подвергся Никополь.
В результате обстрела сгорел частный дом, еще 4 повреждены. Задета хозяйственная постройка и электросети. Обошлось без пострадавших.
Неспокойно было и в Марганецкой громаде. Люди невредимы, детали уточняются.
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