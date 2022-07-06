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Днепропетровщина: оккупанты били кассетными боеприпасами по гражданскому объекту, три человека ранены

Киев • УНН

 • 100052 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские оккупанты под вечер попали по Покровской громаде на Днепропетровщине. Били кассетными боеприпасами по гражданскому объекту, где расположена строительная и сельскохозяйственная техника. Известно о трех раненых лицах. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram, передает УНН.

Цитата

"К вечеру оккупанты попали по Покровской громаде в Синельниковском районе. Били кассетными боеприпасами по гражданскому объекту, где расположена строительная и сельскохозяйственная техника. По предварительным данным, есть трое раненых гражданских, один из которых – работник предприятия. Но информация о количестве пострадавших еще уточняется", – написал Лукашук.

Детали

По его словам, сейчас людям оказывают медицинскую помощь.

"В складских помещениях начался пожар, который сейчас ликвидируют. Масштабы разрушений выясняются", - сообщил Лукашук.

Кроме того, он отметил, что Криворожский район сегодня весь день под обстрелами.

"Оккупанты били по Зеленодольскому, Апостоловскому, Нивотрудовскому, Широковскому общинам. По Широкому били из "Ураганов".

По его словам, в результате обстрелов в Шестерне повреждены жилой дом, хозяйственные постройки, солнечные панели. В поселке перебиты линии газо- и электроснабжения. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению.

"Из-за обстрелов в окрестностях Нивотрудовской общины произошел пожар на поле пшеницы (около 15 га). К счастью, в Криворожском районе прошло без пострадавших и погибших", - написал Лукашук.

Дополнение

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ночью 5 июля оккупанты запустили 7 ракет в области.

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