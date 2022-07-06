Дніпропетровщина: окупанти били касетними боєприпасами по цивільному об’єкту, троє осіб поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Російські окупанти надвечір поцілили по Покровській громаді на Дніпропетровщині. Били касетними боєприпасами по цивільному об‘єкту, де розташована будівельна і сільськогосподарська техніка. Відомо про трьох поранених осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram, передає УНН.
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"Надвечір окупанти поцілили по Покровській громаді у Синельниківському районі. Били касетними боєприпасами по цивільному об‘єкту, де розташована будівельна і сільськогосподарська техніка. За попередніми даними, є троє поранених цивільних, один з яких – працівник підприємства. Але інформація щодо кількості постраждалих ще уточнюється", - написав Лукашук.
Деталі
За його словами, зараз людям надають медичну допомогу.
"У складських приміщеннях почалася пожежа, яку нині ліквідовують. Масштаби руйнувань з‘ясовуються", - повідомив Лукашук.
Окрім того, він зазначив, що Криворізький район сьогодні весь день під обстрілами.
"Окупанти гатили по Зеленодольській, Апостолівській, Нивотрудівській, Широківській громадах. По Широкому били з "Ураганів".
За його словами, внаслідок обстрілів в Шестірні пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди, сонячні панелі. У селищі перебито лінії газо- та електропостачання. Нині тривають роботи з відновлення.
"Через обстріли на околицях Нивотрудівської громади сталася пожежа на полі пшениці (близько 15 га). На щастя, у Криворізькому районі минулося без постраждалих та загиблих", - написав Лукашук.
Доповнення
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що вночі 5 липня окупанти запустили 7 ракет в області.