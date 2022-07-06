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Дніпропетровщина: окупанти били касетними боєприпасами по цивільному об’єкту, троє осіб поранено

Дніпропетровщина: окупанти били касетними боєприпасами по цивільному об’єкту, троє осіб поранено

Київ • УНН

 • 100058 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Російські окупанти надвечір поцілили по Покровській громаді на Дніпропетровщині. Били касетними боєприпасами по цивільному об‘єкту, де розташована будівельна і сільськогосподарська техніка. Відомо про трьох поранених осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram, передає УНН.

Цитата

"Надвечір окупанти поцілили по Покровській громаді у Синельниківському районі. Били касетними боєприпасами по цивільному об‘єкту, де розташована будівельна і сільськогосподарська техніка. За попередніми даними, є троє поранених цивільних, один з яких – працівник підприємства. Але інформація щодо кількості постраждалих ще уточнюється", - написав Лукашук.

Деталі

За його словами, зараз людям надають медичну допомогу.

"У складських приміщеннях почалася пожежа, яку нині ліквідовують. Масштаби руйнувань з‘ясовуються", - повідомив Лукашук.

Окрім того, він зазначив, що Криворізький район сьогодні весь день під обстрілами.

"Окупанти гатили по Зеленодольській, Апостолівській, Нивотрудівській, Широківській громадах. По Широкому били з "Ураганів".

За його словами, внаслідок обстрілів в Шестірні пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди, сонячні панелі. У селищі перебито лінії газо- та електропостачання. Нині тривають роботи з відновлення.

"Через обстріли на околицях Нивотрудівської громади сталася пожежа на полі пшениці (близько 15 га). На щастя, у Криворізькому районі минулося без постраждалих та загиблих", - написав Лукашук.

Доповнення

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що вночі 5 липня окупанти запустили 7 ракет в області.

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