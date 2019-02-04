БК "Днепр" сыграл 19 очков отставания и вырвал победу у действующих чемпионов Украины

Этот матч можно смело разделить на две части, которые абсолютно неравные по хронометражу. Первая часть — это 35 минут доминирования “Мавп”. Кольченко и компания переигрывали “Днепр” практически по всем статьям: гости агрессивно защищались, были смелее в нападении, не давали “воздух” “Днепру” ни на сантиметр площадки.

Когда разница в счете выросла до 19, а на табло горели 58:77, показалось, что “Мавпы” смогут получить свою первую победу над “Днепром” в сезоне. Но Журавлев все же нашел сочетание игроков, которые вернули хозяев в игру. Мишула, Закурдаев, Шундель, Тимофеенко и Сизов устроили черкащанам в первую очередь большие проблемы в защите. Начал забрасывать свои тяжелые броски Мишула, Тимофеенко не уменьшал обороты, добавили в нужный момент и другие. “Днепр” выдал за 5 минут феноменальный рывок 21:0 и полностью перевернул ход матча.

В овертайме “Днепр” повел три очка после “двух с фолом” от Тимофеенко, но Янг снова с дуги сравнял счет. На этом все успехи Черкасс в нападении закончились. “Днепр” забил, отзащищался и дожал гостей, выдав свой лучший “камбэк” за последние пару сезонов — 92:87.

Стоит отметить, что “Мавпы” с 5 выигрышами и 12 поражениями замыкают турнирную таблицу. “Днепр” одержал 14 выигрыш и вышел на вторую ступень.